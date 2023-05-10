MİT'ten teröre büyük darbe: 7 günde 5 sözde yönetici etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele sınır ötesinde ve yurt içinde kararlılıkla devam ediyor. MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği nokta operasyonlarla PKK/KCK'nın sözde yöneticisi olan 5 kişi etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen isimlerin arasında, sözde özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven, sözde eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş, sözde dron sorumlusu Deniz Bahri kod adlı Tekin Okan, sözde özel güç cephe sorumlusu Eyvaz Beyaz ve sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper bulunuyor.

Türkiye'deki sokak eylemlerine de katılmış

Terörist Seven'in 2015'te terör örgütünün kırsal kadrolarına katıldığı, 2015 Şubat ayı öncesinde ise sözde Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) içerisinde bulunduğu belirlendi.

Seven'in Suriye'nin Aynularab bölgesinde PKK/KCK-YPG/PYD ile DEAŞ arasındaki çatışmaları protesto amacıyla Türkiye’deki sokak eylemlerine katıldığı da öğrenildi.

Terörist Seven, Irak'ın kuzeyine geçtikten sonra düzenlediği eylemler ve lojistik faaliyetlerdeki rolü nedeniyle MİT tarafından takibe alındı.

MİT, düzenlediği nokta operasyonu ile terörist Seven'i Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirdi.

Murat Karayılan'ın da korumalığını yapmıştı

Bir dönem örgüt liderlerinden Murat Karayılan'ın da korumalığını yapan Ahmet Gümüş, geçmiş yıllarda bir çok karakola yönelik eylemlere iştirak etmişti. Örgüt mensuplarına uzman suikast eğitimleri vermesi, örgüt adına silah sistemleri geliştirme çalışmaları içerisinde yer alması nedeniyle MİT tarafından hedef listesine dahil edildi.

Saha ajanları takipteydi

Suriye’den, güvenlik güçlerimize ve sınır illerimize yönelik gerçekleştirilen eylem/tacizlerde yer alan örgüt mensuplarının yetiştirilmesi amacıyla PKK/KCK tarafından Suriye’de açılan eğitim kamplarının genel sorumlusu olarak belirlenen teröristi saha ajanları takip ediyordu.

Gümüş, uzun süren takip faaliyeti sonrasında MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.

Çok sayıda eylemin uygulayıcısıydı

Gümüş, 1999 yılında PKK/KCK’ya katılması sonrasında güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı oldu.

1999-2007 yılları arasında Gabar, Besta, Herkol, Cudi ve Kato dağı bölgelerinde faaliyet yürüttü.

2008 yılında Suriye’ye geçen Gümüş, örgüt mensuplarına eğitimlerin verildiği suikast okullarının genel sorumlusu oldu.

2016'da Irak alanına geçen ve örgüt liderlerinden Murat Karayılan'ın korumalığını yapan Gümüş, 2022 itibarıyla Irak'ta sözde Apollo Akademiler Komutanlığı yönetiminde sorumlu olarak yer aldı.

Gümüş, terör örgütünde profesyonel anlamda Yunanistan’da suikast eğitimi alan en iyi suikastçiler arasında sayılıyordu.

Dron ile yapılan saldırıları yönetiyordu

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde dron sorumlusu Tekin Okan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Gara'da düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, etkisiz hale getirilen teröristin 2018 yılında Şırnak şehir merkezine, 2021 yılının başlarında Diyarbakır ve Batman havalimanlarına dronla yapılan saldırıları yönettiği, saldırılarda kullanılan dronların projesini ve imalatını yaptığı tespit edildi. Geçmiş yıllarda Türkiye’de güvenlik güçlerine yönelik dron saldırıları düzenlemesi nedeniyle MİT tarafından hedef listesine dahil edildi.

Saha ajanları fiziki takibe başladı

PKK/KCK tarafından Suriye’den ve Irak’tan, güvenlik güçlerine ve sınır illerine yönelik gerçekleştirilen eylemlerde Tekin Okan'ın geliştirdiği dronlar kullanıldı. Bölgedeki güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemde bulunan Okan, MİT’in saha ajanlarını devreye sokmasıyla takibe alındı.

MİT’in saha ajanları, Tekin Okan’ın dronların imalatı ve yönetiminden sorumlu olduğu için Irak ve Suriye arasında sürekli hareket ettiği bilgilerini elde etti. Uzun süren takip faaliyeti sonrasında Irak ve Suriye arasındaki hareket rutinine MİT saha ajanları dahil oldu. MİT saha ajanları tarafından gelen güncel bilgiler neticesinde Irak/Gara’da gerçekleştirilen operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Özel güç lojistik sorumlusu etkisiz hale getirildi

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan terörist Beyaz'ın, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde güvenlik güçlerince başlatılan operasyonlara karşı düzenlenen eylemler içerisinde sorumlu olarak yer aldığı öğrenildi.

Bunun üzerine takibe alınan Beyaz, MİT'in Duhok-Gara bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 Mayıs'ta terör örgütü PKK/KCK'nın sözde eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş'ü, 5 Mayıs'ta ise sözde özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven'i etkisiz hale getirmişti.

Çok sayıda eylemde bulundu

2013'te örgütün kırsal kadrolarına katılan terörist Ürper, Türkiye içerisinde sokak eylemlerine karıştı. Daha sonra Suriye'ye geçen Ürper, Türkiye'ye yönelik organize edilen çok sayıda eylemin içerisinde yer aldı.

2015'te Irak'a geçen terörist Müslüm Ürper, güvenlik güçlerine yönelik eylemlere silah ve mühimmat taşıdığı için MİT tarafından takibe alındı.

Yeri tespit edilen terörist Ürper, MİT'in nokta operasyonuyla Gara'da etkisiz hale getirildi.

Terörist Ürper'in etkisiz hale getirilmesiyle örgüt yöneticilerinin güvenilir kurye bulmakta zorlanacağı öğrenildi.