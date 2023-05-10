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Gündem
AA 10.05.2023 11:53

MİT'ten Gara'da nokta operasyon: Müslüm Ürper etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Gara'da nokta operasyon: Müslüm Ürper etkisiz hale getirildi

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