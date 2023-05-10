Doktoru bıçaklayan sanığa verilen 16 yıl hapis cezası onandı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik Bölümü'nde 27 Mayıs 2021'de meydana gelen olayda, Asistan Doktor Ertan İskender, daha önce ameliyatını yaptığı hastası Bayram Nargüner'in bıçaklı saldırısına uğradı.

Nargüner, odada tartıştıktan sonra dışarı çıkan Ertan İskender'i koridorda takip edip, arkasından yaklaşarak, sırtından ve sağ elinden bıçakladı. Yaralanan İskender, ameliyat edildi ve yaklaşık 1 hafta süren tedavisinin ardından hastaneden taburcu oldu. İskender, hastanedeki görevinden istifa etti.

Olayın ardından hastane güvenliği tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan Bayram Nargüner, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Nargüner hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Takdir indirimi uygulanmadı

Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 21 Ocak 2022'de görülen duruşmada, mahkeme heyeti, pişman olduğunu söyleyen sanık Bayram Nargüner'i 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan da 1 yıl 2 ay olmak üzere toplam 16 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Cezada takdir indirimi uygulanmadı.

Bu kararın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir asistan hekimi bıçakla yaralayan sanık Bayram N. 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Bu kararın, sağlıkta şiddet suçunu hafife alan ve suça eğilimi olan kişilerce asla unutulmaması gereken bir karar olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'Hükümde hukuka aykırılık bulunmuyor'

Yerel mahkemenin kararının ardından sanık Nargüner'in avukatı dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi sanığın istinaf talebini esastan reddetti. Bunun üzerine sanık Bayram Nargüner'in avukatı, dosyayı bu kez de Yargıtay'a taşıdı. İtiraz üzerine Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi dosyayı görüştü.

Daire, mağdurdan sanığa yönelen haksız söz veya davranış içeren bir fiil bulunmadığından haksız tahrik indirimi uygulanmamasında isabetsizlik görülmediğini ve bu nedenle de hükümde hukuka aykırılık bulunmadığına karar verdi.

Sanığın geçmişte sabıkalı olması nedeniyle indirim uygulanmamış olması kararını da doğru bulan Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, İskender'in vücudunda meydana gelen yaralanmaların yeri, nitelikleri ve nicelikleri ile sanığın eyleme son verme şekli dikkate alındığında sanık Nargüner'in kastının öldürmeye yönelik olduğu, hakaret suçu yönünden eylemin aleni olarak işlendiğinin anlaşıldığına da vurgu yaptı.

Bu nedenlerden 1'inci Ceza Dairesi, kararlarda hukuka aykırılık görünmediğine hükmederek, itirazı reddedip, kararı onadı.

"Nihayet hak yerini bulmuştur"

Kararı değerlendiren Dr. İskender'in avukatı Özge Kalyoncu Yılmaz, "Nihayet hak yerini bulmuştur. Söz konusu dosyanın hem yerel mahkemede hem de İstinaf ve Yargıtay aşamalarında çok kısa sürede sonuçlanması emsal teşkil etmesi açısından çok önemlidir. Olayın vahameti yargı mercileri tarafından hassasiyetle ve öncelikle değerlendirilmiştir. Umuyoruz ki, verilen bu cezaların etkin bir şekilde uygulanmasıyla birlikte sağlık çalışanlarına karşı şiddet olaylarında azalma meydana gelecektir" dedi.