MİT'ten Gara'da nokta operasyon: Ahmet Gümüş etkisiz hale getirildi

MİT, PKK/KCK Halk Savunma Merkezi (HSM) eğitim sorumlusu Cudi Engizek kod adlı Ahmet Gümüş'ü Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Bir dönem örgüt liderlerinden Murat Karayılan'ın da korumalığını yapan Cudi Gümüş, geçmiş yıllarda Türkiye’de güvenlik güçlerimize ait bir çok karakola yönelik eylemlere iştirak etmesi, örgüt mensuplarına uzman suikast eğitimleri vermesi, örgüt adına silah sistemleri geliştirme çalışmaları içerisinde yer alması nedeniyle MİT tarafından hedef listesine dahil edildi.

MİT’in Saha Ajanları Fiziki Takibe Başladı

Suriye’den, güvenlik güçlerimize ve sınır illerimize yönelik gerçekleştirilen eylem/tacizlerde yer alan örgüt mensuplarının yetiştirilmesi amacıyla PKK/KCK tarafından Suriye’de açılan eğitim kamplarının genel sorumlusu olarak belirlenen örgüt mensubunun, 2022 yılında, Irak'ta Apollo Akademiler Komutanlığı yönetiminde sorumlu olarak bulunduğunun öğrenilmesi üzerine alanda bulunan saha ajanları alarme edildi.

Gümüi, uzun süren takip faaliyeti sonrasında MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.

Çok sayıda eylemin uygulayıcısıydı

Gümüş, 1999 yılında PKK/KCK’ya katılması sonrasında Türk güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı oldu.

1999-2007 yılları arasında Gabar, Besta, Herkol, Cudi ve Kato dağı bölgelerinde faaliyet yürüttü.

2008 yılında Suriye’ye geçiş yaparak, örgüt mensuplarına eğitimlerin verildiği suikast okullarının genel sorumlusu oldu. 2016 yılında Irak alanına geçen ve örgüt liderlerinden Murat Karayılan'ın korumalığını yapan Gümüş, 2022 yılı itibarıyla Irak'ta Apollo Akademiler Komutanlığı yönetiminde sorumlu olarak yer aldı.

PKK/Özel Güç bünyesinde faaliyet gösterdiği dönemde HSM eğitim sorumlusu olarak, örgüt mensuplarına silahlı eğitimlerin verildiği Mahir Akademileri’nin yöneticiliğini de yapan Gümüş, PKK/KCK’nın içerisinde profesyonel anlamda Yunanistan’da suikast eğitimi alan en iyi suikastçiler arasında sayılıyordu.

