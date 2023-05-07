Çok Bulutlu 13.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 07.05.2023 09:46

MİT'ten terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusuna nokta operasyon

MİT, kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu Eyvaz Beyaz'ı, Irak'ın Dohuk-Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusuna nokta operasyon
[Fotograf: TRT Haber]

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1994'te örgütün kırsal kadrolarına katılan terörist Beyaz, 27 Ekim 2010'da Sinop'un Gerze ilçesinde jandarma ve 6 Nisan 2011'de Sinop'un Boyabat ilçesinde emniyete ait araca silahlı saldırı ile 26 Haziran 2012'de Trabzon'da Düzköy İlçe Jandarma Komutanlığına yönelik bombalı saldırı gerçekleştirdi.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan terörist Beyaz'ın, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde güvenlik güçlerince başlatılan operasyonlara karşı düzenlenen eylemler içerisinde sorumlu olarak yer aldığı öğrenildi.

Bunun üzerine takibe alınan Beyaz, MİT'in Duhok-Gara bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 Mayıs'ta terör örgütü PKK/KCK'nın sözde eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş'ü, 5 Mayıs'ta ise sözde özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven'i etkisiz hale getirmişti. Böylece son bir haftada Gara bölgesinde sözde üst düzey 3 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

ETİKETLER
MİT PKK/KCK Son Dakika Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı’nı yine milletimizle birlikte omuz omuza inşa edeceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:25
EYT'lilerin bayram ikramiyeleri 9 Mayıs'ta ödenecek
10:31
AK Parti'nin 'Büyük İstanbul Mitingi' bugün
10:01
Kapadokya'ya nisan ayında turist akını
10:06
Kişida, son 5 yıldır Güney Kore'yi ziyaret eden ilk Japon başbakan oldu
09:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı’nı yine milletimizle birlikte omuz omuza inşa edeceğiz
09:56
Munzur Çayı'nda kaybolan 2 kişinin bulunması için suyun yönü değiştirildi
Munzur Çayı'nda kaybolan 2 kişinin bulunması için suyun yönü değiştirildi
Munzur Çayı'nda kaybolan 2 kişinin bulunması için suyun yönü değiştirildi
FOTO FOKUS
İnşaat çalışması sırasında zemin çöktü: 3 yaralı
İnşaat çalışması sırasında zemin çöktü: 3 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ