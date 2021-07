PKK/KCK sözde Hakurk eyaleti lojistik alan sorumlusu Serdar Pir Avesta Kod Hakan Ateş, Irak/Hakurk Birkim Köyü yakınlarında MİT tarafından yürütülen bir operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Örgütün en güvendiği isimler arasındaydı

Haziran 2015 ayından bu yana Kuzey Irak’ta faaliyet gösteren Hakan Ateş, PKK’nın yurtiçindeki aparatlarından YDG-H içerisinde aktif şekilde görev alıyordu. Geçmiş dönemde örgütün yurtiçinde yürüttüğü eylem ve katılım faaliyetlerini bizzat organize ediyordu.

PKK’nın Hakurk bölgesinde yürüttüğü lojistik faaliyetlerin sorumlularından olan Hakan Ateş, aynı zamanda örgütün en güvendiği isimler arasındaydı.

PKK/KCK’nın üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT, yerel casusları vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde kullandıkları bir alanı tespit etti.

Sahadaki ajanlarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden ve alana dair detayları öğrenen MİT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi. Bu bağlamda bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçilerek, birbirinden tamamen habersiz “istihbarat şebekeleri” de kullanıldı ve Hakan Ateş'in faaliyetleri adım adım takip edildi.

Lojistik ağına ağır darbe

Uzun süre boyunca yerel istihbarat ağındaki ajanların kullanılmasıyla yeri tespit edilen Serdar Pir Avesta Kod Hakan Ateş, nitelikli insan kaynaklarının aktif kullanılması ile MİT tarafından an be an takip edildi. Operasyon için uygun şart ve koşulların oluşması beklenildi.

Operasyon için en uygun olan zamanda MİT düğmeye bastı, örgütün lojistik ağına ağır bir darbe indirildi.