Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 10:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kalın: Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Tunus'taki darbeyle ilgili, "Tunus’ta demokratik sürecin askıya alınmasını ve halkın demokratik iradesinin yok sayılmasını reddediyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Tunus'taki darbeyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
Kalın, “Dost ve kardeş Tunus’ta demokratik sürecin askıya alınmasını ve halkın demokratik iradesinin yok sayılmasını reddediyoruz” dedi.
Dost ve kardeş Tunus’ta demokratik sürecin askıya alınmasını ve halkın demokratik iradesinin yok sayılmasını reddediyoruz. Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz. Tunus demokrasisinin bu süreçten güçlenerek çıkacağına inanıyoruz.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) July 26, 2021
Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınadığını söyleyen Kalın, Tunus demokrasisinin bu süreçten güçlenerek çıkacağına dile getirdi.
Etiketler: İbrahim Kalın
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