Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Tunus'taki darbeyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kalın, “Dost ve kardeş Tunus’ta demokratik sürecin askıya alınmasını ve halkın demokratik iradesinin yok sayılmasını reddediyoruz” dedi.

Dost ve kardeş Tunus’ta demokratik sürecin askıya alınmasını ve halkın demokratik iradesinin yok sayılmasını reddediyoruz. Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz. Tunus demokrasisinin bu süreçten güçlenerek çıkacağına inanıyoruz. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) July 26, 2021

Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınadığını söyleyen Kalın, Tunus demokrasisinin bu süreçten güçlenerek çıkacağına dile getirdi.