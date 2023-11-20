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Gündem
AA 20.11.2023 13:31

MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon: Gülsüme Doğan etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/KCK adına haraç toplayan ve eleman sağlayan sözde sorumlulardan Jiyan Mardin kod adlı Gülsüme Doğan'ı Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon: Gülsüme Doğan etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

MİT, Irak'ın Süleymaniye şehri ve çevre kentlerde PKK/KCK'nın sözde sorumlusu olarak faaliyet gösteren Jiyan Mardin kod adlı Gülsüme Doğan'ı etkisiz hale getirdi.

Terörist Doğan'ın, aldığı talimatlar doğrultusunda bölge halkını vergilendirme adı altında haraca bağladığı, toplanan parayı da güvenlik güçlerine yönelik saldırı faaliyetlerinde kullandığı ve örgüte lojistik destek sağladığı tespit edildi.

Örgüte yeni militan kazandırmak için çalışan teröristin, reşit olmayan çocukların örgüte katılması yönünde faaliyetler yürüttüğü de belirlendi.

ETİKETLER
Irakın Kuzeyi PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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