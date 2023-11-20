Çok Bulutlu 4.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 20.11.2023 12:44

Şeb-i Arus törenlerinin bu yılki teması: Vuslat Vakti

Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin bu yılki teması "Vuslat Vakti" olacak.

Şeb-i Arus törenlerinin bu yılki teması: Vuslat Vakti

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Mevlana'yı anma törenlerinin bu yıl da 7-17 Aralık'ta gerçekleştirileceğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından oluşturulan programa göre Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu'nda 7-17 Aralık'ta her akşam saat 20.00'de, ayrıca ek olarak hafta sonları 9, 10, 16 ve 17 Aralık'ta da saat 14.00'te sema programı yapılacağını ifade eden Yarar, şunları kaydetti:

"Ayrıca 750. Vuslat Yıl Dönümü münasebetiyle 12 Aralık Salı ve 15 Aralık Cuma günleri Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Salonunda saat 20.00'de irfani müziğin dünyaca ünlü sanatçısı Alireza Ghorbani tarafından konser verilecektir. Etkinliklerin biletleri www.biletinial.com platformu üzerinden alınabilir. 750. Vuslat Yıl Dönümü için hazırlanan diğer etkinliklerin detayları ileri bir tarihte kamuoyuna duyurulacaktır."

ETİKETLER
Konya Kültür ve Turizm Bakanlığı Şeb-i Arus
Sıradaki Haber
Bakan Tunç: Sistemde revizyon ihtiyacı varsa bundan kaçınılmaz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:14
Avustralya: Gazze'de "ateşkes" için adım atmak istiyoruz
14:12
Beyaza bürünen Nemrut Dağı'nda kartpostallık görüntüler
14:04
ABD ve Avrupalı güçlere rağmen İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler artıyor
14:02
Save The Children: Bu yıl en az 17,6 milyon çocuk açlık içinde doğacak
14:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'e gidecek
13:45
Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden çıkarılan 28 prematüre bebek Mısır'da tedavi görecek
Amanoslar'daki Çardak Yaylası sonbahar renklerine büründü
Amanoslar'daki Çardak Yaylası sonbahar renklerine büründü
FOTO FOKUS
Gazzeli kız, öldürülen kardeşi için ağlayan diğer kardeşini teselli etti
Gazzeli kız, öldürülen kardeşi için ağlayan diğer kardeşini teselli etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ