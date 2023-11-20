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Gündem
AA 20.11.2023 12:25

Emine Erdoğan: Ateşkes şimdi diye haykıralım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Gazze'de hala hayatta olan masum çocuklar için vakit daralıyorken, bilhassa bugün, birlikte daha yüksek sesle 'ateşkes şimdi' diye haykıralım" dedi.

Emine Erdoğan: Ateşkes şimdi diye haykıralım
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne ilişkin yaptığı paylaşımda, İsrail'in öldürdüğü Filistinli çocuklara dikkati çekti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "0, 1, 3, 5, 6, 8, 9… Bu rakamlar, sadece bir rakam değil. 7 Ekim'den bugüne İsrail'in bombaladığı Gazze'de, en temel hak olan, yaşama hakkı elinden alınmış binlerce çocuğun yaşlarından bazıları. Kardeşlerini 'korkmayın, birazdan öleceğiz' sözleriyle teselli eden çocuklar için geç kaldık." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, bu utancın bütün bir insanlığı kapsayacak kadar büyük ve ağır olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün, Filistinli çocukların yarını görüp göremeyeceğinin meçhul olduğu en karanlık 20 Kasım 'Dünya Çocuk Hakları Günü'. Gazze'de hala hayatta olan masum çocuklar için vakit daralıyorken, bilhassa bugün, birlikte daha yüksek sesle 'ateşkes şimdi' diye haykıralım! Her çocuk için yaşamaya değer bir dünya bırakmak dileğiyle…"

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Emine Erdoğan Filistin - İsrail Çatışması
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