SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
HAVA DURUMU
PODCAST
TRT'DEN HABERLER
VIME
TRT ARŞİV
PROGRAMLAR
KORONAVİRÜS
4.2ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Vime
-
Programlar
-
Koronavirüs
-
TRT'den Haberler
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Gündem
KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
20.11.2023 12:02
, 20.11.2023 12:04
SON GÜNCELLEME
20.11.2023 12:04
Bakan Fidan: 170 vatandaşımızın ve yakınlarının Gazze'den çıkışı sağlanmıştır
Dışişleri Bakanı Fidan: "Bugüne kadar 170 vatandaşımız ve yakınlarının Gazze'den çıkışı sağlanmıştır"
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması
Gazze
Hakan Fidan
Sıradaki Haber
Bakan Fidan: İsrail'e karşı bölge ülkeleri tek ses olmalı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:41
Diyarbakır'da deprem konutları tamamlanıyor
12:36
Bakan Tunç: Sistemde revizyon ihtiyacı varsa bundan kaçınılmaz
12:31
Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi arttı
12:28
Emine Erdoğan: Ateşkes şimdi diye haykıralım
12:23
Arjantin'in yeni devlet başkanı aşırı sağcı Milei'yi "zorlu" bir süreç bekliyor
12:13
İsrail ordusu Lübnan'da çok sayıda bölgeyi topçu atışıyla vurduğunu duyurdu
"Dünya Çocuk Hakları Günü"nde evlatlarının yolunu gözlüyorlar
FOTO FOKUS
Gazzeli kız, öldürülen kardeşi için ağlayan diğer kardeşini teselli etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
Bakan Fidan: 170 vatandaşımızın ve yakınlarının Gazze'den çıkışı sağlanmıştır
Bakan Fidan: İsrail'e karşı bölge ülkeleri tek ses olmalı
Dışişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Dünya Çocuk Hakları Günü" mesajı