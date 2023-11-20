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Gündem
AA 20.11.2023 12:02

Bakan Fidan: 170 vatandaşımızın ve yakınlarının Gazze'den çıkışı sağlanmıştır

Dışişleri Bakanı Fidan: "Bugüne kadar 170 vatandaşımız ve yakınlarının Gazze'den çıkışı sağlanmıştır"

Bakan Fidan: 170 vatandaşımızın ve yakınlarının Gazze'den çıkışı sağlanmıştır

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