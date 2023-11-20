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TRT Haber 20.11.2023 12:31

Bakan Tunç: Sistemde revizyon ihtiyacı varsa bundan kaçınılmaz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir istikrar sistemidir. Ancak sistemde revizyon ihtiyacı varsa oturup konuşulur, bundan kaçınılmaz" dedi.

Bakan Tunç: Sistemde revizyon ihtiyacı varsa bundan kaçınılmaz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Noterler Birliği'nde düzenlenen `Yarının Dünyasında Bugünün Çocuk Hakları” programının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bakan Tunç, açıklamalarında şunları kaydetti;

(Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yüzde 50+1 şartı) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir istikrar sistemidir. Ancak sistemde revizyon ihtiyacı varsa oturup konuşulur, bundan kaçınılmaz" dedi.

(Ogün Samast hakkında tahliye kararı) Son iddianame süreciyle ilgili kamuoyunun bilmediği bazı hususlar var. Bu konular yargısal süreçlerle ilgili. Değerlendirmesini yapacak olan yargı makamlarıdır.

(Meral Akşener’in polis müdürlerinin oteli olduğu iddiası): Yargı makamlarına bildirilmesi, Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirilmesi lazım, bu anlamda eğer böyle bir iddia varsa üzerine üzerine gidilmesi gerekir. İddia noktasında somut eğer bilgiler varsa bu bilgileri sayın Akşener‘in yargı makamlarımızda Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile paylaşmasında çok büyük yarar olduğunu ifade etmek istiyorum.

Ayrıntılar gelecek...

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