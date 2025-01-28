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TRT Haber 28.01.2025 10:56

MİT'ten kripto mesajlı yeni kariyer videosu

Başarılı birçok operasyona imza atan Milli İstihbarat Teşkilatı’nda (MİT) kariyer yapmak birçok gencin hayali. İşte o hayal için MİT, “Bu kariyer bir hayal ürünü değil” ana teması ile yeni bir kariyer videosu yayınladı.

MİT’in yeni kariyer videosu; cep telefonuna ‘MİT personel alacak’ son dakika haberinin düşmesi üzerine bir gencin Teşkilat’ta çalıştığını hayal etmesi ile başlıyor.

Bir gencin hayali üzerinden anlatılan videoda, MİT’in bir önceki “Peşindeyiz” videosundan farklı olarak, kurum içindeki farklı başkanlık ve uzmanlıkların birbiri ile nasıl koordineli çalıştığı anlatılıyor. Farklı çalışma konularının, tek bir amaç için ortak bir çerçevede buluşularak nasıl operasyonel faaliyete dönüştürüldüğü gösteriliyor.

MİT, yeni videosu ile İstihbarat Uzmanı, Analist, Dil Uzmanı, Mühendis/Teknik Personel, İHA Personeli, Takip Memuru kadrolarına başvuru yapacak adaylara hitap ediyor.

Yeni yayınlanan kariyer videosunda Teşkilat içinde yer alan her kadronun her alanda birlik içinde çalıştığı vurgulanıyor.

Kripto mesajlı kariyer videosu

Teknolojiyi en ileri seviyede kullanan Milli İstihbarat Teşkilatı bunu kariyer videosuna da taşıdı.

Yeni kariyer videosunda kriptolojiye de yer verildi. Genç beyinlere “Sezar şifreleme” ve “HTML kodlama” yöntemi ile çözecekleri bir mesaj verildi.

Ayrıca, videoda mesajın bilinçaltına yerleşmesinin sağlandığı “25. Kare” tekniği de kullanıldı.

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MİT'ten yeni kariyer videosu
MİT'ten yeni kariyer videosu
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