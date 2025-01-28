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Gündem
AA 28.01.2025 06:10

Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu toplandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu toplandı
[Fotograf: AA]

Toplantı, Bakan Bolat ile Türkiye-İran KEK Eş Başkanı da olan Sadık'ın katılımıyla Ticaret Bakanlığında gerçekleştirildi.

İranlı heyeti Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Bolat, Türkiye-İran KEK 29. Dönem Toplantısı'nın geçen yılın aralık ayında Tahran'da başarıyla tamamlandığını hatırlattı.

Bolat, söz konusu toplantıda iki ülke arasında mutabakat zaptı imzalandığını anımsatarak, "Bu anlaşmada ticaret, gümrük, tarım, yatırım, finans, ulaştırma, turizm sektörlerinde işbirliğinin ve ticaretin arttırılmasını kapsıyordu. İki ülkenin cumhurbaşkanları, iki ülke arasındaki ticareti orta vadede 30 milyar dolara yükseltme konusunda hedef koydular." dedi.

Türkiye ile İran arasındaki karşılıklı ticaretin geçen yıl ciddi artış gösterdiğini vurgulayan Bolat, şunları söyledi:

"Türkiye'den İran'a dış ticaretimiz bizim rakamlarımıza göre 2024'te yaklaşık 500 milyon dolarlık bir artış kaydetti. Bu, dengeli ticarete yakındır, daha fazla artmasını diliyoruz. Diğer taraftan Türk yatırımcıların kardeş ülke İran'da 2 milyar doların üzerinde yatırımları bulunuyor. Bu yatırımlar İran'da üretim, istihdam anlamında faydalı oluyor. Türkiye açısından da yatırımlar arttıkça ticaretin karşılıklı olarak hızlandığını görüyoruz."

Bolat, Türkiye'nin yılda 2,5 milyon civarında İranlı turist ağırlamasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Ulaştırma alanında ise iki ülke arasında ortak komitelerin düzenli toplandığını belirten Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye olarak Van'daki Kapıköy Gümrük Kapımızı modernleştirerek ticaret geçişine de açılması konusunda beklenti içindeyiz. İran tarafında yapılacak bazı düzenlemelerle yakın zamanda o da başarılacaktır. Benzer şekilde Sarısu Sınır Ticaret Merkezinin de inşaatını tamamladık. İran tarafından da açılış konusunda bir aksiyon bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da direktifiyle başta komşu ülkeler olmak üzere yatırım, ticaret, ulaştırma alanında ilişkilerimizi geliştirmek için büyük bir azimle, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

"Özellikle taşımacılık alanında işbirliği geliştirmeyi ümit ediyorum"

Bakan Sadık ise dost ve kardeş iki ülkenin her zaman iyi ilişkiler içinde olduğunu ifade ederek, toplantıda daha önce alınan kararların ele alındığını, 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin vurgulandığını bildirdi.

Bu hedefe ulaşmak için bazı engellerin ortadan kaldırılması konusunda mutabık kaldıklarına dikkati çeken Sadık, şunları kaydetti:

"Mutabakatlarımız arasında Türk ve İran filosunun taşımacılıktaki işlerinin kolaylaştırılması konuları da vardı. Önümüzdeki 3 ay içinde özellikle taşımacılık alanında kapsayıcı bir işbirliği geliştirmeyi ümit ediyorum. İşbirliklerimizi başta transit koridorlar alanında geliştirerek, hem iki ülkede hem de bölgede barışın gelişmesine ve istikrarına katkıda bulunacağız."

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