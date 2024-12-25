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Gündem
AA 25.12.2024 09:59

MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Sözde yönetici Fırat Serihan etkisiz hale getirildi

MİT, gri kategoride aranan terör örgütü PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Fırat Serihan'ı, Irak'ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: Sözde yönetici Fırat Serihan etkisiz hale getirildi
[Fotograf: TRT Haber]

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2016 yılında Suriye'nin kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı terör eylemi planlayan Serihan, MİT tarafından takibe alındı.

Terörist Serihan'ın, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde eylem arayışında olan örgüt mensuplarının silah ve mühimmat ihtiyaçlarını karşıladığı bilgisine ulaşan MİT, Türk güvenlik güçlerine yönelik terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla Gara'da bulunduğu sırada operasyon düzenledi.

Terörist Serihan ve beraberindeki teröristler, etkisiz hale getirdi.

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PKK/KCK PKK/YPG Son Dakika Terör Örgütü Terörle Mücadele
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