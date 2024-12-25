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Gündem
AA 25.12.2024 09:04

Tarım ve Orman Bakanlığı: Fırsatçılara en ağır tedbirler uygulanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, asgari ücretin yükseltilmesini "fırsat" olarak görerek, ürün ve hizmet fiyatlarını fahiş düzeyde artıran işletmelere uyarıda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı: Fırsatçılara en ağır tedbirler uygulanacak
[Fotograf: AA]

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan açıklamada, gelecek yıl uygulanacak asgari ücretin belirlendiği hatırlatıldı.

İşçilik maliyeti artışı bahanesiyle, başta tarımsal girdi fiyatları olmak üzere, sebze, meyve, et ve süt ürünleri gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarını haksız şekilde artırmaya yönelik girişimlerde bulunan işletmelerin Ticaret Bakanlığıyla yakın işbirliği içinde takip edileceği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Fiyatları fahiş şekilde artırarak, suni dalgalanmalarla piyasayı manipüle etmeyi amaçlayanlara karşı güçlü ve kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu süreçte, Ticaret Bakanlığımız ile koordinasyon içerisinde, piyasa düzenini sağlamak ve tüketicilerimizin haklarını korumak için gerekli tüm denetimleri gerçekleştirecek ve fahiş fiyat uygulayanlara karşı en ağır tedbirleri uygulayacağız."

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Asgari Ücret Tarım ve Orman Bakanlığı
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