MİT mensubunu ifşa davasında ara karar
Mahkeme, biri firari 8 sanığın yargılandığı davada Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin 8 sanığın yargılandığı davada, Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç'ın tutukluluk hali devam edecek.
Mahkeme, tutuklu sanıklar Barış Terkoğlu, Aydın Keser ve Ferhat Çelik'in adli kontrolle tahliyesine karar verdi.
İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık avukatlarının taleplerinin alınması ve duruşmaya bir süre ara verilmesinden sonra ara kararını açıkladı.
Dosya mütalaa için savcılığa gönderilecek
Mahkeme heyeti, firari sanık Erk Acarer hakkında yakalama kararının devamına ve derhal beraat kararı verilmesi talebinin reddine hükmetti.
Dosyanın, sanık avukatlarının yargılamanın genişletilmesi taleplerinin olmaması halinde mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar veren heyet, duruşmayı 9 Eylül'e erteledi.