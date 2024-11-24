MİT Başkanı Kalın'dan "Öğretmenler Günü" mesajı

MİT Başkanı Kalın, mesajında, "yeni nesillerin yetişmesi için her türlü fedakarlıkta bulunan, hayatları ilme, irfana adayan" öğretmenlerin, Öğretmenler Günü'nü tebrik etti.

"En kutsal mesleklerden birini ifa eden öğretmenlerimiz, istikbalimizi inşa edecek olan gençlerimizin gönül ve akıl dünyalarındaki cevherlerin zenginleştirilmesi görevini büyük özen ve özveriyle üstlenmektedirler" görüşünü paylaşan Kalın, aklın ve bilimin rehberliğinde "geleceği aydınlatan birer meşale" olan öğretmenlerin, ülkenin güçlü ve modern yarınlara ulaşmasının da teminatı olduğunu vurguladı.

Kalın, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik ünvanının verildiği bu anlamlı günde, bu vesileyle vatanı uğrunda feda-yı can eyleyen, teröre kurban verdiğimiz tüm şehit öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve tazimle anıyorum." ifadesini kullandı.