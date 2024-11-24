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Gündem
AA 24.11.2024 10:07

Bakan Tekin: Türkiye Cumhuriyeti'nin yarınları için çalışacağız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türkiye'nin tüm illerinden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Tekin: Türkiye Cumhuriyeti'nin yarınları için çalışacağız

Tekin başkanlığındaki Bakanlık bürokratları ile öğretmenlerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Bakan Tekin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Beraberindeki bürokratlar ve öğretmenlerle Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren Tekin, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Bakan Tekin: Türkiye Cumhuriyeti'nin yarınları için çalışacağız

Tekin, deftere şunları yazdı:

"Başöğretmenimiz Aziz Atatürk, Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul edişinizin 96. yıl dönümünde öğretmenlerimizi temsilen manevi huzurlarınızdayız. Mukaddes bir mesleğin mensupları olarak insan haklarına dayanması ve demokratikliği vasıflarıyla gurur duyduğumuz Cumhuriyetimizin ideallerini yaşatmak üzere istikbalimizin emanetçisi telakki ettiğimiz evlatlarımızı en nitelikli şekilde yetiştirme gayretimiz bakidir.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin yarınları için çalışacağız"

'Köklerden Geleceğe' şiarında, kadim kültürümüzle aydınlık geleceğimize 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' idealiyle yola çıktığımız bu tarihi süreçte bugünü imar, geleceği inşa eden öğretmenlerimizle bizlere hedef gösterdiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak için azim ve kararlılıkla çalışmaktayız. Bizler fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür şuurlu nesiller yetiştirip Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yarınları için çalışmaya devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun."

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Anıtkabir Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Öğretmenler Günü Yusuf Tekin
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