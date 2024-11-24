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Gündem
TRT Haber 24.11.2024 09:25

TBMM'de yeni haftada gündem yoğun

TBMM'nin yeni haftada gündemi yoğun. 2025 yılı bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri devam edecek. Bütçenin komisyon aşamasının önümüzdeki hafta tamamlanması öngörülüyor. Meclis Genel Kurulu'nda da köy kanununda değişiklikler öngören teklifin görüşmeleri başlayacak.

TBMM'de yeni haftada gündem yoğun
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemi yeni haftada da yoğun olacak.

Bütçe görüşmelerinin komisyon aşamasında son haftaya giriliyor.

Hafta boyunca Ulaştırma ve Alt Yapı, Milli Savunma, Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet ve Cumhurbaşkanlığı bütçeleri görüşülecek.

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin sunumunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yapacak.

Bakanlar Plan ve Bütçe Komisyonunda 2025 yılı bütçe sunumlarını gerçekleştirecek, milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

Kentsel dönüşümde KDV muafiyeti desteği

Meclis Genel Kurulu'nda köy kanununda düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

26 maddeden oluşan teklif ile kentsel dönüşümün desteklenmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimlerinin katma değer vergisinden muaf tutulması yönünde düzenleme yapılıyor.

Teklifle imar hakkı aktarımı uygulaması ile büyükşehirlerde dönüşüm çalışmalarındaki sıkıntıların da aşılması hedefleniyor.

Yeni haftada çalışma hayatına ilişkin teknik düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifi de Meclis Başkanlığına sunulacak.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. 

ETİKETLER
Adalet Bakanlığı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı Kentsel Dönüşüm TBMM
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