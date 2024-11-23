Hafif Kar Yağışlı 0.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 23.11.2024 22:40

Bakan Uraloğlu: Bolu Dağı çıkışı Ankara istikametindeki yoğunluğa ekiplerimiz müdahale ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemizin genelinde yaşanan kar yağışları kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü'müz tarafından gerekli tedbirler alındı. Bolu Dağı çıkışı Ankara istikametinde kaza sonrası yaşanan yoğunluğa da ekiplerimiz tarafından müdahale ediliyor" dedi.

Bakan Uraloğlu: Bolu Dağı çıkışı Ankara istikametindeki yoğunluğa ekiplerimiz müdahale ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karla mücadele çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

Ülke genelinde yaşanan kar yağışları kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirlerin alındığını belirten Uraloğlu, “Bolu Dağı çıkışı Ankara istikametinde kaza sonrası yaşanan yoğunluğa da KGM ekiplerimiz tarafından müdahale edilmektedir. Yollarımızda vatandaşlarımızın ulaşım zorluğu yaşamaması için ekiplerimiz tarafından 7/24 esasına göre çalışmalarımız yürütülmektedir” dedi.

"Kış lastiği kullanılmalı, gerekli ekipmanlar bulundurulmalı"

Ekiplerin, olumsuz durumlarla karşılaşılması durumunda vatandaşlara anında yardım etmek için teyakkuz halinde olduğunu vurgulayan Uraloğlu, vatandaşlara uyarılarda bulundu:

"Vatandaşlarımızdan, zorlu kış şartlarında yola çıkmadan önce gerekli tedbirleri almalarını, kış lastiği kullanmalarını, yanlarında acil durum karşısında gerekli ekipmanları bulundurmalarını, güzergahlar hakkında gerek karayollarının internet sitesinden gerekse de ALO 159 numaralı irtibat hattından bilgi almalarını önemle rica eder, güvenli yolculuklar dileriz."
 

ETİKETLER
Ulaşım Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Sıradaki Haber
20 bin öğretmen ataması sonuçları açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:00
Ilgaz Dağı geçidinde kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı
23:08
Katil İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 670'e yükseldi
23:11
Soykırımcı İsrail Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'e saldırdı: 24 ölü
22:33
Fransa'dan Ukrayna'ya uzun menzilli füze desteği
22:22
Katil İsrail yine mülteci kampını ve hastaneyi hedef aldı: 9 ölü
22:01
İngiltere'de 24 saatte 3 şüpheli paket alarmı
Birçok il karla buluştu
Birçok il karla buluştu
FOTO FOKUS
Anadolu Otoyolu'nda kar yağışı nedeniyle trafik durdu
Anadolu Otoyolu'nda kar yağışı nedeniyle trafik durdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ