20 bin öğretmen ataması sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

"Bugün, eğitim ailemize katılan 20 bin öğretmenimizin atama sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları öğrenmek isteyen öğretmenlerimiz, e-Devlet üzerinden erişim sağlayabilirler." dedi.

Bakan Tekin, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü de kutladı. "Yeni görev yerlerinizde ülkemizin geleceğini şekillendirme yolunda üstün başarılar diliyorum" dedi.

