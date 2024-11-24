Şehit öğretmen Aybüke Yalçın ve tüm öğretmenlerin hatırasına özel klip

Paylaşımında, Bakanlık tarafından, şehit müzik öğretmeni Yalçın ve tüm öğretmenlerin hatırası için hazırlanan videoya yer veren Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Ömürlerini geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza ve gençlerimize adayan, ülkemizin dört bir yanına eğitim meşalesini taşıyan sevgili öğretmenlerimiz.

"Güçlü Türkiye ideali, sizlerin emekleriyle daha sağlam temeller üzerinde yükseliyor"

Büyük ve güçlü Türkiye ideali, sizlerin emekleriyle çok daha sağlam temeller üzerinde yükseliyor. Bu uğurda Aybüke Yalçın gibi nice öğretmenimiz hainlerin hedefindeydi. Şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun."