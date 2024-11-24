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Gündem
AA 24.11.2024 10:38

Kurtulmuş: Öğretmenlerimiz evlatlarımızın yolunu aydınlatmaya devam edecektir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Kurtulmuş: Öğretmenlerimiz evlatlarımızın yolunu aydınlatmaya devam edecektir

Kurtulmuş, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

 

"Bilgi ve tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan, yarınlarımızın harcını yoğuran öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Biliyoruz ve inanıyoruz ki 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' diyen bir medeniyetin mensupları olarak; dün olduğu gibi bugün de öğretmenlerimiz evlatlarımızın yolunu aydınlatmaya devam edecektir. Bu anlamlı gün dolayısıyla tüm öğretmenlerimize özveri ve emekleri için şükranlarımı sunuyor, görevi başında şehit olan öğretmenlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum."

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Ankara Öğretmenler Günü Öğretmen Numan Kurtulmuş TBMM
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