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Gündem
AA 06.08.2026 13:52

MİT Başkanı Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi.

MİT Başkanı Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede, Türkiye-Suriye ilişkileri ve ortak işbirliği alanları, komşu ülkelerle ilişkiler ve bölgesel istikrar, Lübnan'da meydana gelen gelişmeler ve Suriye-Lübnan ilişkileri ele alındı.

Bununla birlikte "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin hususların Suriye'ye yansımaları da görüşüldü.

SDG'nin entegrasyonu

Kalın ve Şeybani görüşmesinde, SDG'nin entegrasyonu sürecinin ilerleyişinin yanı sıra terörle mücadele alanında işbirliğinin güçlendirilmesi hususlarına dikkat çekildi.

Suriye'de SDG'nin entegrasyonuna yönelik ilerleyen sürecin başarılı bir şekilde nihayete erdirilmesi amacıyla yapıcı adımlar atıldığına değinildi.

Suriye hükümetinin istikrarın tesis edilmesine yönelik terör örgütü DEAŞ'la mücadele faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürdüğünün altı çizildi.

Diğer taraftan ABD/İsrail-İran savaşının bölgeye siyasi ve ekonomik yansımaları, Suriye'ye yönelik uygulanan yaptırımların ve yatırımların son durumu da ele alındı.

Görüşmede, Suriye'nin son dönemde bölgesinde meydana gelen çatışmaların ve savaşların dışında kalma çabasının altı çizilerek, çatışmaların ve savaşın yıkıcı etkilerini yakın geçmişte tecrübe eden Suriye devleti ve halkının, bölgedeki istikrarın tesisi amacıyla başta komşu ülkeler olmak üzere bölgesine yönelik barışçıl bir tutum sergilediği vurgulandı.

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MİT İbrahim Kalın Suriye
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