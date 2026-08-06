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Gündem
AA 06.08.2026 13:24

Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüştü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde bombalı suikastla hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya geldi.

Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakanlıkta yapılan görüşmede, Uğur Mumcu'nun eşi Şükran Güldal Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu yer aldı.

Görüşmede, Uğur Mumcu suikastına ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmalar ele alındı.

Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüştü

Adalet Bakanlığından görüşmeye ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun eşi Şükran Güldal Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu ile ailenin avukatlarını kabul etti.

Bakan Gürlek görüşmede, her suçun bir de failinin bulunduğunu, devletin de bu faili ortaya çıkarmak zorunda olduğunu vurgulayarak, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının henüz aydınlatılmamış cinayetleri ele aldığını hatırlattı.

Mumcu suikastına ilişkin açılan davaya değinen Gürlek, "Burada da biliyorsunuz bir yargılama var ama henüz karanlıkta kalan, tam aydınlığa kavuşmayan olaylar var." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Gürlek, 1993'ün Türkiye için karanlık bir dönem olduğuna dikkati çekerek, Mumcu'nun Türkiye için önemli bir değer, aydın ve kalem olduğunu belirtti.

"Bir kesimin radarına girdiğini düşünüyoruz"

Dava dosyasındaki firari sanığın peşinin bırakılmayacağını vurgulayan Gürlek, şöyle devam etti:

"Bir şahıs şu an firari. Elbette kırmızı bülten çıkarttık, getirilmesi için bütün iletişim kanallarını da kullanıyoruz. Ama onun haricinde de bazı şüphelendiğimiz konular var. Özellikle rahmetlinin bakmış olduğu dosyalar, olaylar, ele aldığı yazılardan dolayı bir kesimin radarına girdiğini düşünüyoruz. Bu konuda devlet sonuna kadar kararlılıkla mücadele edecek. Bu cinayetin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması gerekiyor. Eski Türkiye'de şahıslar maalesef bazen devlet kurumlarının önüne geçmiştir. Ama her zaman devlet muktedirdir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Devlet isterse bir olayı ortaya çıkartır. Şu an biz samimiyetle bu süreci yürüteceğiz. Çözdüğümüz olaylar da oldu."

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının karanlık kalmış, henüz aydınlatılmamış cinayetlerin ortaya çıkarılması için yaptığı çalışmaları hatırlatan Gürlek, "İçinizi ferah tutabilirsiniz. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi alanında uzman arkadaşlar. Sizler de zaten sürekli olarak irtibata geçebilirsiniz." açıklamasında bulundu.

Güldal Mumcu ise görüşme için Bakan Gürlek'e teşekkür ederek, "Biz arkasındaki güçlerin kim olduğunu, kimlerin bunları koruduğunu bilmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Özgür Mumcu da faillerin ve onların arkasındaki bağlantıların olduğunu, devletin bunu ortaya çıkartma iradesi göstermesinin kendilerini memnun ettiğini belirtti.

Bakan Gürlek, görüşmede aile avukatlarının dosya hakkındaki görüşlerini de dinledi. Güldal Mumcu görüşmede, 10 yıl önce kaleme aldığı kitabını Gürlek'e takdim etti.

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