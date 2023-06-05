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Gündem
TRT Haber 05.06.2023 21:22

MİT Başkanı İbrahim Kalın oldu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığına İbrahim Kalın atandı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın oldu

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yeni başkanı İbrahim Kalın oldu.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına Sayın İbrahim Kalın'ı atamıştır." ifadesi kullanıldı.

 


 

Kalın'dan ilk mesaj

MİT Başkanlığı'na atanan İbrahim Kalın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Güzel ülkem için durmak yok, yola devam…" ifadelerini kullandı.

 


 

İbrahim Kalın kimdir?

İstanbul Üniversitesi Tarih bölümü mezunu olan Kalın, yüksek lisans çalışmalarını Malezya'da, doktora çalışmalarını da Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamladı.

Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı kurucu başkanı da olan İbrahim Kalın, 2014'ten bu yana Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü görevini yürütüyordu.

Türkiye'nin Suudi Arabistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Ermenistan, Suriye ve Mısır ile ilişkileri normalleştirme süreçlerinde aktif rol oynayan Kalın, ABD, AB ülkeleri, Rusya, Çin ve Hindistan gibi küresel ve bölgesel aktörlerle ikili ilişkilerin geliştirilmesinde diplomatik katkılar sağladı.  

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