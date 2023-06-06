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Gündem
TRT Haber 06.06.2023 02:00

Atama kararları Resmi Gazete'de

MİT, Genelkurmay Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Savunma Sanayii Başkanlığı'na yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin açıklanmasının ardından yeni atamalar da art arda geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabinede görev alan isimlerden boşalan makamlara yeni görevlendirmeler yap

MİT Başkanlığı görevine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı,  Genelkurmay Başkanlığı görevine Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever'i, İstanbul Valiliği görevine Gaziantep Valisi Davut Gül'ü, Savunma Sanayii Başkanlığı'na da ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün'ü atadı.

Kalın, Avsever, Gül ve Görgün'ün atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

 

 

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