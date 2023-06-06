Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin açıklanmasının ardından yeni atamalar da art arda geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabinede görev alan isimlerden boşalan makamlara yeni görevlendirmeler yap
MİT Başkanlığı görevine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı, Genelkurmay Başkanlığı görevine Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever'i, İstanbul Valiliği görevine Gaziantep Valisi Davut Gül'ü, Savunma Sanayii Başkanlığı'na da ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün'ü atadı.
Kalın, Avsever, Gül ve Görgün'ün atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.