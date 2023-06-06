Sağlık Bakanı Koca yeni dönemde yapılacakları sıraladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevine devam eden isimlerden biri oldu.
Bakan Koca sosyal medyada hesabından yeni dönem ile ilgili yapılacakları sıraladı.
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Deprem bölgesinde yapımına başlanan hastanelerin tamamlanması
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SMA hastalarına yönelik çözümlerin sonuçlandırılması
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Randevu sistemindeki sorunların çözümü
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Yapımı devam eden Şehir Hastanelerinin tamamlanması
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Nadir hastalıkların tedavisi için özel hastane kurulması
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Aile hekimliği sistemimin güçlendirilmesi
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Aile Diş Hekimliğinin yurt çapında uygulamaya konması
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65 yaş üstü büyüklerimize özellikli sağlık hizmeti sunacak Sağlıklı Yaş Alma Merkezlerinin kurulması
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İlaç ihtiyacımızın karşılanmasında kutu bazında sağlanan yerlileşme oranının değer bazında artışının sürdürülmesi
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Hıfzısıhha projesinin hayata geçirilmesi
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Sağlık Vadisi projesinin hayata geçirilmesi
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Sağlık teknolojilerine yatırımın artırılması
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Sağlık çalışanlarının şartları ve haklarında iyileştirmeler yapılması, tamamlanan şiddet eylem planının hayata geçirilmesi
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Tüm çabamız, hepimizin daha iyi olması için.