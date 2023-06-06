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Gündem
TRT Haber 06.06.2023 00:01

Sağlık Bakanı Koca yeni dönemde yapılacakları sıraladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni dönemle ilgili Twitter hesabından yapılacakları açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca yeni dönemde yapılacakları sıraladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevine devam eden isimlerden biri oldu.

Bakan Koca sosyal medyada hesabından yeni dönem ile ilgili yapılacakları sıraladı.

  • Deprem bölgesinde yapımına başlanan hastanelerin tamamlanması
  • SMA hastalarına yönelik çözümlerin sonuçlandırılması
  • Randevu sistemindeki sorunların çözümü
  • Yapımı devam eden Şehir Hastanelerinin tamamlanması
  • Nadir hastalıkların tedavisi için özel hastane kurulması
  • Aile hekimliği sistemimin güçlendirilmesi
  • Aile Diş Hekimliğinin yurt çapında uygulamaya konması
  • 65 yaş üstü büyüklerimize özellikli sağlık hizmeti sunacak Sağlıklı Yaş Alma Merkezlerinin kurulması
  • İlaç ihtiyacımızın karşılanmasında kutu bazında sağlanan yerlileşme oranının değer bazında artışının sürdürülmesi
  • Hıfzısıhha projesinin hayata geçirilmesi
  • Sağlık Vadisi projesinin hayata geçirilmesi
  • Sağlık teknolojilerine yatırımın artırılması
  • Sağlık çalışanlarının şartları ve haklarında iyileştirmeler yapılması, tamamlanan şiddet eylem planının hayata geçirilmesi
  • Tüm çabamız, hepimizin daha iyi olması için.

 

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