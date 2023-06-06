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Gündem
TRT Haber 06.06.2023 00:22

Yeni dönemin ilk kabine toplantısı bugün yapılacak

Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapılacak. Toplantıda yeni dönemin yol haritası ele alınacak. Yeni dönemde enflasyon ile mücadeleye öncelik verilmesi bekleniyor. Ekonominin yanı sıra terörle mücadele ve dış politikadaki son durum da konuşulacak.

Yeni dönemin ilk kabine toplantısı bugün yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci dönem kabinesi bugün toplanacak.

Toplantıda önemli başlıklar masada olacak.

Enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi, deprem konutlarının en kısa sürede bitirilmesi, 1 milyon Suriyeli'nin geri dönüşü ve terörle mücadele...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ilk toplantısını yapacak olan yeni kabine Türkiye'nin yol haritasını ele alacak.

Grafik: TRT Haber[Grafik: TRT Haber]

Öncelikli gündem ekonomi olacak

Öncelikli gündemin ekonomideki son durum olması bekleniyor.

Kabine toplantısında enflasyonun tek haneli rakama düşürülmesi için atılacak adımlar belirlenecek.

Seçim döneminde ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi vaatler açıklanmıştı.

Toplantıda, bu vaatler ile ilgili planlamanın da değerlendirilmesi bekleniyor.

İsveç'in NATO'ya üyeliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılan konuklar arasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de vardı.

Erdoğan-Stoltenberg toplantısında, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci görüşülmüştü.
Kabine bir araya geldiğinde de bu meselenin yanı sıra dış politikadaki diğer başlıklar da konuşulacak.

Kabinede devir teslim tamamlandı
Kabinede devir teslim tamamlandı

Terörle mücadeledeki son durum ele alınacak

Terörle mücadeledeki son durum, yurt içi ve sınır ötesinde yapılacak operasyonlar da kapsamlı biçimde değerlendirilecek. 

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