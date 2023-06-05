Kabinede devir teslim tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü yeni kabineyi açıkladı.

Kabinenin yeni üyeleri görevlerini eski bakanlardan devralarak mesaiye başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görevi Fuat Oktay'dan devraldı

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini Fuat Oktay'dan devralan Cevdet Yılmaz, "Vatandaşlarımızın hayatını etkileyen enflasyonla mücadeleye özel bir önem ve öncelik vereceğiz. Bir taraftan da bunun bir zaman alacağı bilinciyle enflasyonun olumsuz etkileriyle karşı karşıya olan geniş toplumsal kesimleri rahatlatmaya dönük politikalarımızı da yine kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak millete hizmet bayrağını Fuat Oktay'dan devralmanın, kendisi için bir onur olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı görevini Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devralan Hakan Fidan, devletin her türlü etki alanından bağımsızlığı ve milletin iradesinin egemenliği esasına dayanan milli dış politika vizyonunu ilerletmeye devam edeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığında düzenlenen devir teslim töreninde Çavuşoğlu ve Fidan, birbirine çiçek takdim etti.

Daha sonra Çavuşoğlu'ndan görevi devralan Fidan, burada yaptığı konuşmada, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ardından Dışişleri Bakanı olarak atanmasından dolayı kendisine gösterdiği güven ve takdir için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Fidan, Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bu görevi devralmanın kendisi için bugünü ayrıca önemli kıldığını belirterek, Çavuşoğlu ile arkadaşlığının Bilkent Üniversitesindeki yüksek lisans yıllarına dayandığını söyledi.

Adalet Bakanlığı

Yeni kabinede Adalet Bakanı olan Yılmaz Tunç, görevi Bekir Bozdağ'dan devraldı.

Tunç, "28'inci dönem parlamentomuzda bir yeni anayasa, demokratik, sivil anayasa ile ilgili olarak bir uzlaşmanın sağlanması en büyük temennimiz olacaktır" dedi.

Yılmaz Tunç, Bakanlık'ta düzenlenen devir teslim töreni ile Adalet Bakanlığı görevini Bekir Bozdağ'dan devraldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine getirilen Mahinur Özdemir Göktaş, görevini Derya Yanık'tan devraldı.

Göktaş, bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Derya Yanık ile çok yakın zamana kadar çalıştıklarını belirterek, bayrağı kendisinden devralmanın bir onur olduğunu söyledi.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kurulan bu kabinede millete hizmet etme şerefini kendisine layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunan Göktaş, özellikle 6 Şubat depremlerinin açtığı yaraların sarılması için bakanlık çalışanlarının gece gündüz demeden çabaladığına herkesin şahit olduğunu, bundan sonra da aynı gayret ve özveriyle çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini Vedat Bilgin'den devralan Vedat Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı'na yakışacak bir çalışma hayatını, sosyal güvenlik sistemini ve yeni hizmet modellerini hayata geçirmek için gayret edeceğiz." dedi.

Bakanlıktaki devir teslim töreni bürokratlar ve Bakanlık çalışanlarının katılımıyla yapıldı.

Işıkhan, törende yaptığı konuşmada, nöbet değişimi için bir arada bulunduklarını belirterek, "Her şeyden önce bana, aziz milletimize ve devletimize hizmet etme fırsatı verdiği için Allah'a sonsuz hamd ediyorum. Böyle mühim bir görevi şahsıma tevdi ettiği için Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına getirilen Mehmet Özhaseki, görevi Murat Kurum'dan devraldı.

Bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Özhaseki, görev tesliminin hayırlı olmasını ve ülke açısından güzel sonuçlar doğurmasını diledi.

Özhaseki, 5 yıl önce Murat Kurum'a bakanlık görevini devrettiğini ve elinden geleni yapmanın huzuru içerisinde görevden ayrıldığını söyledi.

Mehmet Özhaseki, "Geçen süre içerisinde değerli bakanımı hep çalışırken, gayret ederken gördük. Teslim aldığı bayrağı zirveye doğru taşırken gördük. Bundan dolayı mutluluk duyuyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. 'Allah emeklerini zayi etmesin' diye dua ediyorum. Bundan sonra kendi özel hayatında ve sürecek olan siyasi hayatında da başarılar diliyorum. Yaşı genç kardeşimizin. Bizim işimiz belli olmaz, 5 sene sonra yine teslim edebilirim bayrağı." diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, görevi Fatih Dönmez'den devraldı.

Bayraktar, bakanlıkta gerçekleştirilen devir teslim töreninde, 21 yılda birçok piyasa reformuyla, yapısal anlamda enerji ve tabii kaynaklar alanında çok büyük bir dönüşüm gerçekleştirildiğini söyledi.

Söz konusu dönemde artan enerji talebinin karşılanması ve dışa bağımlılığın azaltılması için çalışıldığını dile getiren Bayraktar, 2017'de açıklanan Milli Enerji ve Maden Politikası'yla enerjide arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa hedeflerinin ortaya konulduğunu ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan devralan Osman Aşkın Bak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye, hem sporda hem gençlikte hem de tesisler açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdi." dedi.

Bakanlık binasındaki devir teslim töreni; bürokratlar, çalışanlar, sporcular ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Osman Aşkın Bak, Kasapoğlu ile bakanlık öncesinde de birlikte çalıştıklarını, güzel bir dostluklarının olduğunu belirterek, "Projelerimizin devamında ve yeni projelerde kendisiyle sık sık istişare ettik, bir ağabey kardeş gibi çalıştık. Arkadaşlarımız güzel işler yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye, hem sporda hem gençlikte hem de tesisler açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdi. Kredi Yurtlar Kurumunda yurt kapasitesinin artırılmasında ortaya konulan performans gerçekten çok çok önemliydi." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini Nureddin Nebati'den devralan Mehmet Şimşek, "Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı yükseltmektir. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır." dedi.

Bakanlıktaki devir teslim töreni bürokratlar, Bakanlık çalışanları ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Şimşek, törende yaptığı konuşmada, bayrak ve hizmet yarışında bu değerli emaneti kendisine tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunarak, küresel zorlukların sürdüğü ve 14 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen deprem felaketinin yaşandığı son 1,5 yıllık dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini büyük bir fedakarlık içinde ifa eden Nureddin Nebati'ye teşekkürlerini iletti.

İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığına getirilen Ali Yerlikaya, görevi Süleyman Soylu'dan devraldı.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kendisini İçişleri Bakanlığına ataması dolayısıyla teşekkür etti.

Soylu'ya 7 yıldır büyük özveriyle yaptığı çalışmalar ve emekleri için teşekkür eden Yerlikaya, hizmet bayrağını Soylu'dan devralmanın kendisi için büyük onur olduğunu belirtti.

Yerlikaya, Edirne'den Hakkari'ye, Sinop'tan Hatay'a şanlı bayrağın dalgalandığı her yerde 85 milyon kişiyi huzur ve güven içinde yaşatmanın, onların temel hak ve hürriyetlerini korumanın, ülke ve milletin bölünmez bütünlüğünü, sarsılmaz kardeşliğini muhafaza etmenin varlık sebepleri olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı

Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı görevini Mahmut Özer'den devraldı. Tekin, yaklaşık 5 yıl önce aynı salonda duygusal bir veda ile Bakanlıktan ayrıldığını, şimdi de aynı duygusallık içerisinde olduğunu dile getirdi.

Tekin, "Birlikte yol yürüdüğümüz birçok arkadaşımızla tekrar burada, salonda bulunmaktan çok mutluyum. Bu salonda, çok sıkıntılı zamanlarda çok sıkıntılı toplantılar yaptığımız, gözümün önünden geçti. Birlikte mücadele ettiğimiz birçok arkadaşımız hala salonda. Onları burada görmekten ayrıca mutlu oldum." sözlerini sarf etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına getirilen Mehmet Fatih Kacır, görevi Mustafa Varank'tan devraldı.

Kacır, Bakanlık makamındaki toplantı salonunda gerçekleştirilen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı" kabinesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak hizmet etme şerefini şahsına tevdi ettiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı görevini Vahit Kirişci'den devralan İbrahim Yumaklı, gelecek dönemde üretimden tüketime her aşama için planlanan yapısal reformları hayata geçireceklerini söyledi.

Bakanlıktaki devir teslim töreni bürokratlar, Bakanlık çalışanları ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Yumaklı, törende yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak görev yaptığı 14 aylık süreçte Kirişci ile birçok proje başlattıklarına işaret ederek, "Bundan sonra bize düşen Sayın Bakan'ımızla birlikte başlatılmış olan projeleri tamamlamak ve yenilerini eklemektir." dedi.

Ticaret Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı görevine getirilen Ömer Bolat, görevini Mehmet Muş'tan devraldı.

Ticaret Bakanlığında gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Ticaret Bakanlığını yürütme görevinin kendisine tevdi edildiğini hatırlattı.

Bugüne kadar bakanlık görevini başarıyla yürüten Bakan Muş'a, ekibine ve bakanlık bürokratlarına teşekkür eden Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde AK Parti hükümetlerinin hepsi bugüne kadar çok başarılı hizmetlerde bulundu. 21 yılda dünyada, eşi benzeri görülmemiş biçimde, üst üste 17 seçim zaferi kazanılması ve aziz milletimizin bu seçim zaferlerini AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na vermesi, bu gerçeği ortaya koymaktadır. Görev yapmış Ticaret bakanlarımızın hepsi, aldıkları bayrağı daha yükseğe taşıdı. Değerli bakanlarımıza ve bakanlıktaki tüm emeği geçen mesai arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevini Adil Karaismailoğlu'ndan alan Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak göreve başlamanın şerefini yaşadığını söyledi.

Uraloğlu, Bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, 21 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yaptıkları özverili çalışmalarla ulaşım, iletişim, altyapı ve denizcilikte Türkiye'nin çağ atladığını belirtti.

Dünyanın gıptayla baktığı projeleri başarıyla tamamlayarak hayata geçirdiklerini ifade eden Uraloğlu, kara yollarında güzel hizmetler yaptıklarını, bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu 30 bin kilometreye çıkardıklarını anlattı.

Ülkeyi sadece bölünmüş yollarda donatmadıklarını, aynı zamanda ülkeyi köprüler, tüneller, viyadükler ve otoyol ağlarıyla ördüklerini dile getiren Uraloğlu, "Başlattığımız projelerimize devam edeceğiz. Aydın-Denizli Otoyolu, Ankara-Kırıkkale Otoyolu, Antalya-Alanya Otoyolu, Başakşehir-Nakkaş Otoyolu gibi önemli projeleri takip ederek, bitireceğiz." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı

Yeni kabinede Milli Savunma Bakanı olan Yaşar Güler, görevi Hulusi Akar’dan devraldı.

Devir teslim töreninde terörle mücadeleye değinen Güler, "Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü terör örgütü ile en son teröristi etkisiz hale getirene kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.