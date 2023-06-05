Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha yaşanabilir bir dünya için gayret göstermeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Dünya Çevre Günü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Dünya Çevre Günü'nü tebrik ediyor, doğal zenginliklerimizin korunması ve gelecek nesillere aktarılması hususunda tüm vatandaşlarımı duyarlı olmaya davet ediyorum. Türkiye olarak icra ettiğimiz pek çok çalışmayla daha yaşanabilir bir dünya için gayret göstermeye devam edeceğiz."