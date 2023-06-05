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Gündem
AA 05.06.2023 15:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha yaşanabilir bir dünya için gayret göstermeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çevre Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha yaşanabilir bir dünya için gayret göstermeye devam edeceğiz
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Dünya Çevre Günü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Dünya Çevre Günü'nü tebrik ediyor, doğal zenginliklerimizin korunması ve gelecek nesillere aktarılması hususunda tüm vatandaşlarımı duyarlı olmaya davet ediyorum. Türkiye olarak icra ettiğimiz pek çok çalışmayla daha yaşanabilir bir dünya için gayret göstermeye devam edeceğiz."

 

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