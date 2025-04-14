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Gündem
TRT Haber 14.04.2025 21:14

Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şüpheli yakalandı

İstanbul’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesiyle ilgili 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, halk pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesiyle ilgili yürütülen çalışmalarda D.A.'nın yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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