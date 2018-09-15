Milliler finalde Almanya'yı yenerek şampiyon oldu

İtalya Udine'de düzenlenen organizasyonda son şampiyon unvanıyla mücadele eden milli takım, finalde Almanya ile karşılaştı.

İlk periyodu 22-21 önde tamamlayan Türkiye, ikinci çeyrekte farkı açarak soyunma odasına 40-31 üstün girdi.

Skor üstünlüğünü koruyan milliler, üçüncü periyodu da 53-49 önde bitirdi. Son çeyrekte de oyunu kontrolü altında tutan Türkiye, Almanya'yı 67-64 mağlup ederek üst üste ikinci şampiyonluğuna uzandı.

Milli takımda Mücahit Günaydın 32 sayı, 13 ribauntla oynarken, Enes Bulut 20 sayıyla maçı tamamladı.

Kaynak: AA