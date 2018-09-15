CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye aydınlığa çıkacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa Orhangazi'de bir tesiste sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderlerine hitaben yaptığı konuşmada, birçok kişinin Türkiye'nin geleceğinden endişeli olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, kimsenin karamsar olmaması gerektiğini vurguladı.

"Bizim babalarımız, dedelerimiz, bir Kuvayımilliye mücadelesi vermişlerse aynı ruhla biz Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak görevini seve seve üstleniriz. Bu görevi yerine getirmek, herkesin ortak görevi olmalı. Karamsarlığa ve umutsuzluğa kapılmak, bizim kitabımızda yoktur. Çok vatandaş, sanayici, çiftçi bedel ödeyebilir ama sonuçta Türkiye, aydınlığa çıkacaktır. Kimsenin bundan en ufak bir endişesi olmasın."

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumu herkesin bildiğini dile getirdi.

"Henüz daha mutfaklara tam anlamıyla yansımadı. Önümüzdeki günlerde, aylarda daha ağır bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. Pazara, markete, bakkala gittiğinizde, alışveriş yaptığınızda bunları göreceksiniz. Bizim görevimiz, bu tabloyu görüp sessiz kalmak, 'Oh olsun' demek ya da eleştiri üzerine eleştiri yapmak mı, yoksa bu tablodan Türkiye'nin nasıl çıkacağını mı söylemek? Eğer biz CHP isek, devleti kuran partinin kadroları tarafından kurulan bir partiysek Türkiye'nin nasıl aydınlığa çıkacağının projesini ortaya koymak zorundayız."

"Bahar temizliği yapma fırsatı var"

Yerel seçimlerin yaklaştığına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin aklı başında, güzel bir bahar temizliği yapma fırsatı var. Türkiye'yi bu hale getirenleri şöyle bir temizleyelim. Yeni bir bahar hareketine ihtiyacımız var. Bunu yapmak zorundayız. Türkiye'yi bu hale getirenlere kızmanın veya bir şey söylemenin pek fazla anlamı yok. Biz, bu işi alacağız ve Türkiye'yi bölgesinin de dünyanın da en önemli üretim merkezlerinden biri haline dönüştüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA