Milli SİDA’larda ‘hava savunma’ dönemi başlıyor

Türk savunma sanayiinin küresel anlamda rüştünü ispat ettiği konulardan biri elbette insansız sistemler. Önce havada başlayan bu başarı hikayesi daha sonra deniz ve karada da kendini gösterdi. Özellikle son yıllarda deniz alanındaki insansız sistemler Ankara’nın elini bir hayli güçlendirdi.

Ancak bir yandan insansız sistemler gelişirken diğer yanda düşman unsurları da durmuyor ve onlar da yeni teknolojilerden mümkün olduğu kadar çok faydalanıyor. Haliyle birbirine karşı sürekli güncellenen ve iki tarafın da hep daha iyisini hedeflediği bir fotoğraf ortaya çıkıyor.

Türkiye’nin insansız deniz araçları hikayesi de tam olarak böyle… Son dönemlerde platformlarda oldukça kritik değişimler yapıldığı görüyoruz. Her geçen gün daha farklı kabiliyetler kazanan Türk SİDA’larında yeni hedef çok sayıda aracın yerli/milli hava savunma füzeleriyle donatılması.

[Türkiye, harp sahasının değişen yapısına göre insansız deniz araçlarını da sürekli güncelliyor.]

“Değişen saha koşullarına karşı Ankara da yol haritasını güncelliyor”

Savunma Sanayii Uzmanı Yusuf Akbaba, Türkiye’nin ve diğer ülkelerin özellikle Rusya-Ukrayna savaşında yaşananları gördükten sonra denizlerde de yol haritasını güncellediği görüşünde.

Son dönemlerde artan dron tehditleri elbette bu yeni dönemin en kritik dönüşümlerinden. Rusya’nın Karadeniz’deki amiral gemisini Ukrayna’ya kaybettiği olay başta olmak üzere son zamanlarda duyduğumuz benzer haberleri anımsatıyor Akbaba.

Günün sonunda deniz sistemlerinin korunabilmesinin güncel harp sahasında çok önemli olduğunun altını çiziyor. Türkiye’nin de artık TCG Anadolu ve TCG Derya isimli çok büyük gemileri olduğunu kaydediyor.

“Yakın gelecekte milli uçak gemimiz de bunların arasına katılacak. Böylesine dev yüzer unsurları bugün geldiğimiz noktada klasik yöntemlerle koruyamazsınız. İşte bu noktada devreye insansız deniz araçları da giriyor. Ve Ankara bu konuda şimdiden kritik adımlar atıyor.” bilgisini paylaşıyor.

[ROKETSAN imzalı Çakır füzesinin yakın gelecekte Marlin SİDA'dan ateşlenmesi bekleniyor.]

Türk SİDA’larına hava savunma füzeleri ekleniyor

Türkiye’nin elinde farklı firmalar tarafından üretilen birbirinden kabiliyetli insansız deniz araçları var. Bunlardan kimi keşif-gözetleme-istihbarat görevi üstleniyor, kimi üzerindeki gelişmiş elektronik harp sistemlerini kullanıyor kimi de sahip olduğu füzelerle adından söz ettiriyor.

Tam da bu noktada ibrenin ‘hava savunma füzelerine’ döndüğüne dikkati çekiyor Akbaba ve devam ediyor:

“Yeni dönemde Türkiye hava savunma füzesi ekli insansız deniz araçlarından yeni bir görev gücü oluşturacak. Bu noktada akla sadece TCG Anadolu, TCG Derya ya da milli uçak gemisi gelmemeli. Askeri ve sivil limanların, kıyıdaki kritik noktaların ya da yine kıyıya yakın ticari noktaların korunması için de bu SİDA’lar önemli görevler üstlenecek.

Normalde bu tür büyük gemileri ya da kıyıdaki stratejik noktaları korumak oldukça maliyetli işler. Hava savunma füzeleri entegre edilmiş SİDA’lar bu görevleri nispeten daha düşük maliyetle gerçekleştirebilecek.

Elimizde Sungur ve Çakır gibi iki çok kabiliyetli füze var. ROKETSAN imzalı dikey atım sistemlerimiz mevcut. Bunlardan da Hisar, Siper gibi füzeleri ateşleyebileceğimiz günler görebiliriz. Ayrıca çok yakında Marlin SİDA’dan yeni bir füze ateşlendiğine dair test görüntülerine de şahit olabiliriz.

Öte yandan normalde hava-hava görevleri için üretilen Gökdoğan ve Bozdoğan gibi milli füzelerin de yakın gelecekte insansız deniz araçlarına entegrasyonu gayet olası. Yine yakın zamanda yeni platformlar da görebileceğimize inanıyorum.

Burada bir parantez de radar için açmak gerek. AESA radarlı insansız deniz araçları konusunda Ankara’nın adım atması gayet muhtemel. Ki bu da bize çok daha uzaklardan, son derece gelişmiş kabiliyetler getirecek bir hamle. Tüm bunlar günün sonunda düşman saldırılarını ilk dalgada karşılayabilecek güçlü bir duvar oluşturmamızı sağlayacak.”

[Marlin SİDA'ya eklenen lançerler fotoğrafta net şekilde görülüyor.]

“İnsanlı-insansız sistemler karması denizlerde de kullanılacak”

İnsanlı ve insansız hava araçlarının birlikte görev icra edebildiği bir doktrin son dönemlerin en önemli meselelerinden biri. Türkiye dahil gelişmiş her ülke bu konsept için dirsek çürütüyor.

Yusuf Akbaba insanlı ve insansız sistemler müşterek operasyonlar düzenleyebileceği bir diğer alanın da denizler olacağını ve Türkiye’nin bu yönde de ciddi çalışmaları olduğu aktarıyor.



