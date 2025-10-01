Puslu 11.6ºC Ankara
TRT Haber 01.10.2025 08:13

6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 59 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonlarda 59 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 59 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Mersin merkezli 6 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 59 şüphelinin yakalandığını belirtti.

22 milyar liralık işlem hacmi

Şüphelilerden 34'ünün tutuklandığını, 25'i hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"9 aylık hesap hareketlerinde 22 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlenen şüphelilerin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edilmesi üzerine, Mersin merkezli Sivas, Bursa, İstanbul, Adana ve Manisa'da operasyonlar düzenlendi. Mersin Valimizi, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Mersin İl Jandarma Komutanımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."

Bahis Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı
Yeni yasama yılı başlıyor
