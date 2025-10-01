Açık 10.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 01.10.2025 00:09

İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in saldırısı sonucu ölen gazeteci Yahia Barzaq için taziye mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İsrail yönetimi bilsin ki, gazetecilere yönelik sistematik saldırılarıyla, gerçeğin duyurulmasının önüne geçemeyecek, insanlık ve soykırım suçlarını asla gizleyemeyeceklerdir" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in saldırısı sonucu ölen gazeteci Yahia Barzaq için taziye mesajı

Gazze'de TRT için çalışan gazeteci Yahia Barzaq katil İsrail'in hava saldırısında şehit düştü.

Barzaq, soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılardan önce yenidoğan fotoğrafçılığı yapıyordu.

Gazze'de TRT için görev yapan gazeteci Yahia Barzaq şehit oldu
Gazze'de TRT için görev yapan gazeteci Yahia Barzaq şehit oldu

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden serbest gazeteci Yahia Barzaq için taziye mesajı paylaştı.

Duran, paylaşımında, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımı, TRT adına dünyaya aktaran serbest gazeteci Yahia Barzaq'ın, soykırımcıların hava saldırısında şehit düştüğünü aktardı.

Duran, şunları kaydetti:

"TRT World imzalı 'Fotoğraflarımda Kalan Gazze' belgeselinde hikayesine tanıklık ettiğimiz Yahia, işgalin ve zulmün gölgesinde, hakikatin izini süren cesur bir ses olarak hafızalarımıza kazındı. İşledikleri savaş suçlarına her gün bir yenisini ekleyen bu canavar yapı, sadece insanlığın vicdanında değil, uluslararası hukuk önünde de mahkum edilecektir.

İsrail yönetimi bilsin ki, gazetecilere yönelik sistematik saldırılarıyla, gerçeğin duyurulmasının önüne geçemeyecek, insanlık ve soykırım suçlarını asla gizleyemeyeceklerdir. Yahia kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve TRT Ailesi'ne başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Burhanettin Duran İletişim Başkanlığı
Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlar artacak
Mersin'de sahilde sergilenen savaş uçağı korozyona uğraması nedeniyle söküldü
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
