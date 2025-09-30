Gazze'de TRT için görev yapan gazeteci Yahia Barzaq şehit oldu

TRT'nin Gazze'deki serbest çalışanı, gazeteci Yahia Barzaq katil İsrail'in saldırısında şehit düştü.

Barzaq, soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılardan önce yenidoğan fotoğrafçılığı yapıyordu.

TRT Genel Müdürü Sobacı: Çok üzgünüz

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Barzaq'ın şehit edilmesinin ardından paylaştığı mesajında, "Çok üzgünüz. Gazze’de TRT için görev yapan gazeteci Yahia Barzaq kardeşimiz katil İsrail’in saldırısında maalesef şehit düştü. Rabbim rahmet eylesin. İsrail, gazetecileri katlederek işlediği insanlık suçlarını gizleyemeyecek, döktüğü her damla kanın hesabını er ya da geç verecek!" ifadelerini kullandı.