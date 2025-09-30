Açık 10.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 30.09.2025 23:40

Gazze'de TRT için görev yapan gazeteci Yahia Barzaq şehit oldu

Gazze’de TRT için görev yapan gazeteci Yahia Barzaq, soykırımcı İsrail'in saldırısında şehit düştü.

Gazze'de TRT için görev yapan gazeteci Yahia Barzaq şehit oldu

TRT'nin Gazze'deki serbest çalışanı, gazeteci Yahia Barzaq katil İsrail'in saldırısında şehit düştü.

Barzaq, soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılardan önce yenidoğan fotoğrafçılığı yapıyordu.

TRT Genel Müdürü Sobacı: Çok üzgünüz

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Barzaq'ın şehit edilmesinin ardından paylaştığı mesajında, "Çok üzgünüz. Gazze’de TRT için görev yapan gazeteci Yahia Barzaq kardeşimiz katil İsrail’in saldırısında maalesef şehit düştü. Rabbim rahmet eylesin. İsrail, gazetecileri katlederek işlediği insanlık suçlarını gizleyemeyecek, döktüğü her damla kanın hesabını er ya da geç verecek!" ifadelerini kullandı.


ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı
Sıradaki Haber
ABD'de hükümet kapanırsa 750 bin çalışan ücretsiz izne çıkarılabilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:14
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
22:57
ABD'de hükümet kapanırsa 750 bin çalışan ücretsiz izne çıkarılabilir
23:11
Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlar artacak
22:11
BM, İsrail'in Gazze'de ağır bombardımana devam ettiğini bildirdi
21:48
Katar: Trump'ın Gazze planındaki bazı konular açıklık ve müzakere gerektiriyor
21:44
Şehit polis Amilağ'ın cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı
Mersin'de sahilde sergilenen savaş uçağı korozyona uğraması nedeniyle söküldü
Mersin'de sahilde sergilenen savaş uçağı korozyona uğraması nedeniyle söküldü
FOTO FOKUS
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ