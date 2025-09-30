Bakan Bayraktar: Elektrik ve doğal gaza zam yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, özel bir televizyon kanalında enerji alanındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD ile petrol, doğal gaz ve nükleer alanında önemli anlaşmalara varıldığını aktaran Bayraktar, Amerika'daki doğal gazın dünyadaki en ucuz gaz olduğunu belirtti.

İstanbul'un doğal gaz ticaretinde merkez olma hedefine de değinen Bayraktar, "Bu kadar farklı kaynaktan gazı Türkiye'ye bunun için alıyoruz" dedi.

Bayraktar, elektrik ve doğal gazda kışa girerken bir zam yapmayı düşünmediklerinin de altını çizdi.

Bakan Bayraktar'ın konuşmasının önemli kısımları:

"Bizim petrol, doğalgaz ve nükleer başlıkları altında anlaşmalar oldu. Bunların hepsi ayakları yere sağlam basan, üzerinde çok uzun çalışılmış anlaşmalar. Dünyada 4 tane merkez var fiyatların oluştuğu. Türkiye özellikle İstanbul dünyada önemli bir doğal gaz ticaret merkezi olup İstanbul merkezli bir de endeks ve doğal gaz fiyatımız oluşacak inşallah. Depoları onun için yapıyoruz. Bu kadar farklı kaynaktan doğal gazı Türkiye'ye bunun için alıyoruz. Amerika'daki doğal gaz, dünyanın en ucuz doğal gazı, Rusya'dan da ucuz. Türkiye'deki şu anda kullandığımız gazın 2024 verilerini söyleyeyim. Yüzde 10'u yaklaşık Amerika'dan geliyor, Amerikan lNG'si özellikle 2027 yılından sonra en rekabetçi gaz kaynaklarımızdan biri haline geliyor."

