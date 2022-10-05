Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba 18:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İngiltere ziyareti
[Fotograf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki savunma ve güvenlik konularında uzman teknik heyetle İngiltere'ye gitti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere'nin Türkiye'ye yönelik tüm savunma sanayii ambargolarını kaldırdığı dönemde Londra'ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın resmi davetlisi olarak İngiltere'ye giden Akar'ın, ziyareti sırasında ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisnde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.
Bazı savunma sanayi firmalarıyla da görüşmelerin planlandığı ziyarette, Milli Savunma Bakanı Akar'a, savunma ve güvenlik konularında uzman, sivil ve askeri personelden oluşan teknik heyet de eşlik ediyor.
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı
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