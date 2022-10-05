Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba 17:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
İsveç’in Ankara Büyükelçisi, devlet televizyonunda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretamiz içerikler sunan program nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
İsveç Büyükelçisi Herrström’e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik (devlet televizyonundaki) hadsiz ve çirkin ifade ve görüntülerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı İsveç
Son Haberler
- 17:00
- 17:01
- 16:24
- 16:03
- 15:48
Sıradaki Haber
Türkiye, İsveç'ten FETÖ ve PKK'lıların iadesini istedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz