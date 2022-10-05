Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba 15:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geliyor. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları @trthaber’de.https://t.co/HVUG8kCu0j pic.twitter.com/IMVAKtviQP— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 5, 2022
Etiketler: AK Parti Devlet Bahçeli MHP Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika
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