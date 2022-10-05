Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba 15:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aleviler için yeni bir adım atacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki Cuma günü yeni bir adımını atacağımız çalışmalarla Alevi kardeşlerimizi ülkemizden koparma projelerini akamete uğratıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında açıklamalarda bulundu.
Hayat tarzları üzerinden milleti birbirine düşürme çabalarının önünü onlara rağmen kestiklerini belirten Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki cuma günü yeni bir adımını atacağımız çalışmalarla Alevi kardeşlerimizi ülkemizden koparma projelerini de onlara rağmen akamete uğratıyoruz." diye konuştu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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