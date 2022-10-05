Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Gençlik ve Yerel Yönetimler" temalı Tam Bana Göre Festival programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsüyle ilgili anayasa teklifine 'hayır' cevabı veren CHP yönetimine tepki gösterdi.

Erdoğan, "Gece yarısı başörtüsüyle ilgili açıklama yapan Bay Kemal, bugün anayasa değişikliğine kabul oyu vermeyiz dedi. Bunlar yalancı yalancı. Bunlarda dürüstlük yok. Eğer samimi ve dürüstsen buyur gel anayasa değişikliği yapalım" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde "Tam Bana Göre Festival" programında konuşuyor. https://t.co/yeKeXM1Nta — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 5, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Genel merkez gençlik kollarımız bu sene ilk kez oy kullanacak 6 milyon genç başta olmak üzere herkese ulaşma gayretinde.

Başkent millet bahçemiz önümüzdeki 5 gün boyunca 300 etkinliğe ev sahipliği yapacak. Gençlik ve Spor Bakanlığımız sizlerin hayatını kolaylaştıracak, ihtiyaçlarınızı giderecek pek çok yatırım, eser ve hizmeti devreye alıyor.

Gençlerimizin tıpkı seçim gibi seçilme yaşlarını 18'e indirerek sizlere olan güvenimizi gösterdik. Türkiye'nin istikrarsızlıklarla boğuştuğu bir dönemde İstanbul Belediye Başkanlığı'na giden yolu gençlerimizle beraber çıktık.

TEKNOFEST gençliği maşallah gümbür gümbür geliyor. 'Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle birlikte inşa edeceğiz.

CHP'ye başörtüsü teklifi tepkisi: Bunlar yalancı

Gece yarısı başörtüsüyle ilgili açıklama yapan Bay Kemal, bugün anayasa değişikliğine kabul oyu vermeyiz dedi. Bunlar yalancı yalancı. Bunlarda dürüstlük yok. Eğer samimi ve dürüstsen buyur gel anayasa değişikliği yapalım. Yapamazlar, gelemezler. Çünkü dürüst değiller.

Bugüne kadar gençlerimizin hayrına tek bir adım atmayanlar şimdi 'benimle misiniz?' diyerek gençlerimizi adeta sorguya, hizaya çekiyor.

2002'de göreve geldiğimizden beri amacımız sizleri özgür ve güçlü Türkiye'de yaşatmak oldu. Ömürlerinin baharında nice gençlerimiz harcanıp gittiler, sağcı, solcu diyerek gençlerimizin arasına aşılmaz duvarlar ördüler.

Kızlarımızın eğitim haklarının gasbedildiği, saçından, sakalından, kılık kıyafetinden dolayı gençlerimizin ötekileştirildiği karanlık günler geride kaldı.

Bizim hangi kökene, meşrebe, mezhebe, siyasi görüşe sahip olursa olsun kaybedecek tek bir gencimiz dahi yoktur