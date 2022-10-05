Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba 13:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kamu işçilerine yemek desteği artırıldı
Kamu kurumlarında çalışan işçilerin günlük yemek ücreti 17 TL'den net 55 TL'ye çıkartıldı.
Mevcutta brüt 28,66, net 17 lira olarak uygulanan kamu işçisinin günlük yemek yardımı tutarının yükseltilmesi için TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) Genel Sekreteri Adnan Çiçek, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığındaki toplantıda bir araya geldi.
Bakanlıktaki toplantıda, kamudaki işçilere yapılan günlük yemek yardımı tutarının 10 Ekim'den geçerli olacak şekilde net 55 liraya yükseltilmesini hükme bağlayan protokol imzalandı.
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