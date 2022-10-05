Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba 13:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adalet Bakanı Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın talimatını aldık, çalışmalara başlıyoruz
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz." dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında verdiği talimatı aldıklarını belirtti.
Adalet Bakanı Bozdağ, "Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz." ifadesini kullandı.
Etiketler: Bekir Bozdağ
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