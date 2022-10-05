Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'nin başörtüsü için anayasa çağrısına 'hayır' cevabı verildiği söylendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dürüst değil bunlar. Olacağı bu zaten. Eğer sen dürüstsen gel bu işi anayasa teminatı altına alalım. CHP ne yapacak desteklemeyecek" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"Olacağı buydu zaten. Dürüst değil bunlar. Kendilerine göre istedikleri gibi düzenleme istiyorlar. Zaten durum yasal teminat altında. Sen samimiysen gel biz bu işi anayasa teminatı altına alalım. Ülkenin tüm kurumlarında, her şeyinde en geniş kapsamlı olarak... Bu teklifimizi biz Meclis'e getireceğiz. Ne olacak? CHP desteklemeyecek"