Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba 15:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: Suçlular kesinlikle cezasını çekecek
[AA (arşiv)]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da özel bir hastanedeki sağlık çalışanının yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerle ilgili müfettiş görevlendirildiğini ve suçluların kesinlikle cezasını çekeceğini duyurdu.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.
Açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:
"Bugün medyada paylaşılan, İstanbul'da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı müfettişlerini görevlendirdim. Duruma vaziyet edildi. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek."
Olay
İstanbul'da özel hastanedeki sağlık çalışanının, yaşlı ve konuşamayacak durumdaki kadın hastaya hakaret edip, yüzüne para attığı görüntüler sosyal medyada yer almış ve tepki uyandırmıştı.
Etiketler: Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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