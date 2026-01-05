Milli Savunma Bakanı Güler'den 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü' mesajı

Bakan Güler, Sarıkamış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Kahramanlıklarla dolu binlerce yıllık şanlı tarihimize; vatan sevgisinin ve büyük fedakârlığın destanı olarak kazınan Sarıkamış Harekatı’nın 111’inci yıl dönümünde, başta Allahuekber Dağları’nda donarak şehadete yürüyen kahraman Mehmetçiklerimiz olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sarıkamış'ın vatan aşkını her şeyin üzerinde tutan, en ağır şartlar altında dahi vazifesini ifadan geri durmayan Türk askerinin tarihe bıraktığı onurlu bir miras olduğunu vurgulayan Güler, o gün cepheye yürüyen her bir Mehmetçik'in, milletin birlik ve beraberliğinin, mukaddes değerler uğruna gösterdiği eşsiz cefakarlığın sembolü olduğunu kaydetti.

Bakan Güler, Sarıkamış destanının yalnızca cephede verilen bir mücadeleyle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda esaret yollarında da insanlığın, kardeşliğin ve vicdanın imtihanı olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Bu zorlu süreçte; Bakü halkı ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz, esir düşen Mehmetçiklerimize sahip çıkarak tarihe silinmeyecek bir vefa örneği bırakmıştır. Nargin Adası başta olmak üzere esaret kamplarında; yiyeceğini paylaşan, yarasını saran, şehitlerimizi kendi evlatları gibi defneden can gardaşlarımızın gösterdiği bu asil duruş, 'iki devlet, tek millet' anlayışının tarihi ve vicdani temelini oluşturmaktadır."

Şehitlerin Sarıkamış’ta yazdığı destanın, bugün "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda yürüyen güçlü ve kararlı iradelerinin de ilham kaynaklarından birisi olduğunu aktaran Güler, "Sarıkamış’ta vatan için canını ortaya koyanların emaneti; bugün bilimde, teknolojide, savunmada ve her alanda ülkesine hizmet eden asil milletimizin her bir ferdinin omuzlarında taşınmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, tarihini bilen, değerlerine sahip çıkan, sorumluluk almaktan çekinmeyen bireyler olarak yetişen geleceğin teminatı gençlerin, bu kutlu yürüyüşü daha da ileriye taşıyacağına yürekten inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle; Mete Han’dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor, Gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum."